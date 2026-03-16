Menor detenido por el asesinato de Kim Gómez. Fotos: NA.

En un fallo poco antes visto en la Justicia argentina, la misma condenó a 23 años y cuatro meses de prisión al adolescente de 17 años que atropelló, arrastró y mató a Kim Gómez durante un violento asalto en Altos de San Lorenzo.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata dictó la primera condena en el caso que conmocionó a la ciudad y reabrió el debate sobre la imputabilidad de los adolescentes en Argentina. La decisión se tomó bajo el régimen penal juvenil, aplicable al momento del hecho, ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando el acusado tenía 17 años.

Kim Gómez. Foto: redes sociales.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas en la sede del fuero penal juvenil en Tolosa, tal como exige la legislación para procesos que involucran a menores. Durante varias jornadas, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo registros de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y pericias que reconstruyeron el recorrido del vehículo robado.

Uno de los momentos más emotivos del debate fue la declaración de Florencia Barboza, madre de Kim, quien relató cómo su hija quedó atrapada en la secuencia que terminó en tragedia. Además, peritos, investigadores y testigos aportaron detalles sobre la mecánica del robo y la posterior huida de los adolescentes.

Según la defensa, no hubo intención de matarla

La defensa del condenado, representada por Raquel Ponzinibio, sostuvo que el joven no advirtió que la nena había quedado enganchada al vehículo y que no tuvo intención de matarla, planteando que la tragedia fue un desenlace no previsto durante el escape. También remarcó que el acusado se entregó a la Justicia, lo que facilitó la investigación y el desarrollo del juicio. Sin embargo, los jueces consideraron probada su responsabilidad penal y dictaron la severa condena.

Un segundo adolescente, de 14 años al momento del hecho, fue declarado no punible por la legislación vigente y permanecerá dos años en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad bajo seguimiento interdisciplinario. La defensa argumentó que no participó directamente en la muerte de Kim, postura que también generó debate público.

Los padres de Kim Gómez piden justicia. Foto: NA.

La muerte de Kim Gómez provocó una ola de indignación en La Plata y a nivel nacional. La niña viajaba en el asiento trasero del auto de su madre cuando los adolescentes robaron el vehículo; en la huida, quedó enganchada con el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte. El hecho reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, con sectores que piden reformas y otros que defienden políticas de prevención y contención juvenil.

Para los padres de Kim, la sentencia representa un paso en la búsqueda de justicia, aunque el recuerdo de la tragedia sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de La Plata.