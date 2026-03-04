Kim Gómez. Foto: NA/redes

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al joven de 18 años acusado por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue asesinada en febrero de 2025 durante un intento de robo.

Tobías Godoy, que en la actualidad tiene 18 años, fue acusado como coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. La decisión fue tomada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes probaron que tuvo la responsabilidad penal del crimen. La pena se informará el próximo 16 de marzo.

La palabra del padre de Kim Gómez

Antes del veredicto, Marcos Gómez, el padre de Kim, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.

Los padres de Kim Gómez piden justicia. Foto NA

“Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó el hombre desde la puerta del tribunal.

“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado”, agregó.