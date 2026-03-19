Apareció la nena de 2 años Foto: Facebook

Córdoba amaneció pendiente de una sola noticia: la nena E., de 2 años, había desaparecido en Cosquín y regía la Alerta Sofía. Pasado el mediodía de este jueves, la confirmación que todos esperaban: está con vida y en buen estado, según reportes oficiales y medios locales. Fue hallada en zona de La Falda/descampado cercano y ya se activaron los protocolos médicos y judiciales de rutina.

Lo confirmado: dónde y cómo apareció

Hallazgo con vida. La nena fue encontrada esta mañana tras un operativo que combinó rastrillajes terrestres, drones y helicóptero; se informó que está en buen estado y acompañada por su familia y equipos de salud.

Zona del hallazgo. Reportes señalan que fue en un descampado del corredor serrano (La Falda), a pocos kilómetros de Cosquín, donde había comenzado la búsqueda.

Cadena oficial. La fiscalía y fuerzas provinciales coordinaron el despliegue; durante la madrugada, se mantuvieron controles camineros y cerrojo en rutas del Valle de Punilla.

Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba Foto: redes sociales

Las horas de angustia: qué pasó desde la desaparición hasta el hallazgo

El inicio. Esmeralda fue vista por última vez el miércoles cerca de las 14:30 en el barrio San José Obrero (Cosquín) . De inmediato se activó Alerta Sofía por “alto riesgo inminente” y se pidió la colaboración ciudadana (líneas 134 y 911 ).

Operativo nocturno. Bomberos, Policía, ETAC y vecinos realizaron rastrillajes con perros y drones de visión nocturna ; a la mañana se sumó un helicóptero para ampliar cobertura.

Hipótesis en análisis. La investigación judicial avanzó con medidas de rutina —como pericias a celulares del entorno—, sin descartar escenarios hasta tanto hubiera certezas.

Alerta Sofía: por qué se activa y cómo ayudó en este caso

El protocolo Alerta Sofía se reserva para niños y adolescentes con peligro inminente y dispara la difusión nacional de datos e imagen para acelerar su localización. En Córdoba, la activación permitió coordinar recursos y amplificar el pedido de información en pocas horas.

Claves del sistema (y su impacto en el caso Esmeralda):

Difusión inmediata en medios y plataformas.

Foco en rasgos identificatorios (edad, estatura, cabello, vestimenta).

Engranaje entre fiscalía, fuerzas locales y federales, con controles en rutas y accesos.

Qué se investiga ahora

Aunque el primer parte habla de buen estado de salud, el paso siguiente es reconstruir: ¿dónde estuvo? ¿con quién? ¿cómo llegó al sitio del hallazgo?. La fiscalía continúa con tomas de testimonio, análisis de dispositivos y verificación de pistas mencionadas en las últimas horas.

Dato a tener en cuenta: informaciones virales sobre “pistas milagrosas” o teorías no verificadas ya fueron desmentidas o puestas en cuarentena por los investigadores, que piden prudencia.

Reacciones y alivio: la foto que Córdoba esperaba

Familia y vecinos siguieron la búsqueda minuto a minuto hasta el anuncio del hallazgo. La confirmación trajo el alivio que toda la comunidad esperaba y cierra —por ahora— un capítulo de altísima sensibilidad social.

Claves a tener en cuenta

¿Cómo está Esmeralda? Según reportes iniciales, está con vida y en buen estado; se aplican chequeos médicos y contención.

¿Dónde apareció? En un descampado de la zona de La Falda (corredor serrano), a corta distancia de Cosquín.

¿Sigue la investigación? Sí. La fiscalía mantiene todas las líneas abiertas y realiza pericias y entrevistas de rutina.

¿Qué fue clave en la búsqueda? La activación de Alerta Sofía, el despliegue multiagencia (perros, drones, helicóptero) y la colaboración ciudadana.