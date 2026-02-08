El Gobierno defendió el proyecto de baja de la imputabilidad penal:

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA (Juan Foglia)

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen penal juvenil.

En una entrevista radial en ‘Splendid’ con Romina Manguel, el funcionario sostuvo que “un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace” y afirmó que hoy los menores comprenden qué está bien y qué está mal, y actúan con intención cuando cometen delitos.

En cuanto al proyecto que será tratado el próximo jueves en la Cámara de Diputados, Cúneo Libarona consideró “muy necesaria” su aprobación y destacó el rol de la senadora Patricia Bullrich para impulsar el debate en el Congreso.

Mariano Cúneo Libarona defendió el proyecto de baja de la imputabilidad penal. Foto: NA (Damián Dopacio)

También, negó que la iniciativa busque criminalizar a los menores de edad y aseguró que apunta a terminar con la sensación de impunidad.

Según el ministro, actualmente muchos adolescentes delinquen sabiendo que no reciben sanciones penales. En ese sentido, explicó que los requisitos para imputar un delito son el conocimiento y la voluntad, condiciones que -según dijo- hoy sí están presentes en chicos de 14, 15 y 16 años.

Consultado por el costo que implicaría la implementación del nuevo régimen, aseguró que no es un gasto imposible para el Estado y que el proyecto fue estudiado con especialistas y comparado con experiencias internacionales.

La ley de interrupción voluntaria de embarazo y la figura penal del femicidio

Cúneo Libarona aseguró que el Gobierno no planea derogar ni modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “No hay ningún interés en dar marcha atrás”, expresó el ministro, aunque aclaró que es una decisión actual.

Mariano Cúneo Libarona aseguró que el Gobierno no planea derogar ni modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Asimismo, adelantó que el Ejecutivo busca reformular la figura penal del femicidio, sin eliminarla, para darle mayor precisión legal y evitar cuestionamientos constitucionales.

Su intento de renuncia y el llamado de Javier Milei

Por último, contó detalles sobre su intento de renuncia el año pasado y cómo fue convencido por el presidente Javier Milei y por Karina Milei para continuar en el cargo.

“Me llamaba Karina diciéndome por distintas razones que yo era muy valioso, muy considerado, de confianza y demás, y pidiéndome ‘quedate’.”, relató Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona reveló que un llamado de Javier y Karina Milei fue determinante para no renunciar a su cargo. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Y precisó sobre el llamado del mandatario: “A la media hora me llama Javier, efusivo como es él, ‘yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, los temas míos que manejás, los temas de la justicia... de ninguna manera’”.

“Y yo dije bueno, Javier, yo a ustedes los quiero mucho y confío en vos y en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo hasta que vos digas”, concluyó.