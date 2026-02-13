“El que las hace las paga”, afirmó Cúneo Libarona tras la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil
El ministro de Justicia aseveró una vez más la lucha contra la delincuencia juvenil y repitió una frase utilizada habitualmente por distintos funcionarios de la gestión libertaria. Los detalles de todas sus declaraciones para Radio Rivadavia.
Mariano Cúneo Libarona afirmó que la “ley que debe transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”, tras la media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
En Radio Rivadavia, el ministro de Justicia agregó: “Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”. Y aseveró: “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.
Cúneo Libarona se pronunció contra la “impunidad del menor”
“El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, afirmó.
Asimismo, destacó que no hay figura de perpetua y que los menores varones y mujeres cumplirán penas en institutos especializados separados, con personal capacitado y un supervisor que seguirá cada caso y oficiará de nexo con las familias. Además, destacó que el Estado destinará fondos para la materia y que la norma estará acompañada con un programa de educación obligatoria y de deporte.
Por último, a la espera del tratamiento en la Cámara de Senadores, Cúneo Libarona remarcó que la nueva ley debe permitir darle “una nueva oportunidad” a los menores que delinquen y que las víctimas sientan que “hay justicia”. Y concluyó: “Que sea ley por el bien de la Argentina, la justicia y la sociedad”.