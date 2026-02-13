El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Foto: (Foto: X @m_cuneolibarona)

Mariano Cúneo Libarona afirmó que la “ley que debe transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”, tras la media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

En Radio Rivadavia, el ministro de Justicia agregó: “Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”. Y aseveró: “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Cúneo Libarona se pronunció contra la “impunidad del menor”

“El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, afirmó.

Asimismo, destacó que no hay figura de perpetua y que los menores varones y mujeres cumplirán penas en institutos especializados separados, con personal capacitado y un supervisor que seguirá cada caso y oficiará de nexo con las familias. Además, destacó que el Estado destinará fondos para la materia y que la norma estará acompañada con un programa de educación obligatoria y de deporte.

Ley Penal Juvenil Foto: Unsplash

Por último, a la espera del tratamiento en la Cámara de Senadores, Cúneo Libarona remarcó que la nueva ley debe permitir darle “una nueva oportunidad” a los menores que delinquen y que las víctimas sientan que “hay justicia”. Y concluyó: “Que sea ley por el bien de la Argentina, la justicia y la sociedad”.