Agostina Páez, abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

Finalmente comenzó el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas dentro de un boliche en Río de Janeiro. La jornada comenzó hoy, donde la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que forma parte del marco legal antirracista del país brasieño, mientras que la querella pidió 15 años de condena. El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presunta injuria racial. Foto: Redes sociales.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

Estoy viviendo un calvario”: Agostina Páez, la argentina acusada de injuria racial en Brasil, espera una audiencia clave

La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez se convirtió en un caso de alto impacto mediático y legal en Brasil, donde enfrenta tres denuncias por injuria racial tras un incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro. A más de dos meses del episodio, la causa avanza hacia una instancia clave: una audiencia que definirá si el expediente será elevado a juicio, en un contexto donde la fiscalía solicita la pena máxima, que podría alcanzar los 15 años de prisión.

El hecho que originó la causa ocurrió el 14 de enero, cuando Páez protagonizó una discusión con empleados de un local gastronómico. La situación, que en principio parecía un conflicto menor, escaló rápidamente luego de que se viralizara un video en el que se la observa realizando un gesto de connotación racista. Ese registro audiovisual se transformó en la principal prueba en su contra y dio lugar a tres denuncias penales por discriminación.

Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

“He reaccionado mal y estoy muy arrepentida de eso”, declaró la acusada, quien actualmente permanece en Brasil bajo medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

El caso muestra la severidad con la que la legislación brasileña aborda los delitos de injuria racial, una figura penal que en los últimos años cobró mayor relevancia en el marco de políticas orientadas a combatir el racismo estructural. En este sentido, la acumulación de denuncias y la posibilidad de que las penas se sumen en concurso material colocan a Páez en una situación judicial compleja.