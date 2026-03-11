Agostina Páez Foto: redes

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas públicas, explicó que cambió de abogado defensor y sostuvo que “desconocía” lo que implicaba realmente el racismo.

La letrada cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, y la misma joven consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

El descargo de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

En un video que compartió en su red social instagram, Páez indicó: “Ahora cambié la defensa, con la doctora Carla Junqueira, hablamos y me explicó que debí haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de ejercer las disculpas”.

El descargo de Agostina Páez

Con tono afligido, continuó: “Sé que no he cometido un pequeño error, que no fue algo sin importancia, sino que estuve muy mal y mi reacción fue muy grave. Me equivoqué, asumo mi responsabilidad y pago las consecuencias de eso”.

Agostina Páez, abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

“Pido disculpas de todo corazón a aquellas personas que se sintieron ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lamento profundamente haber contribuido a ese dolor que, por ignorancia, desconocía lo que implicaba el racismo”, añadió.

Por tanto, la joven abogada sostuvo: “Ahora, me interioricé, escuché, aprendí y entiendo lo delicado que es. No se trata de una simple ofensa, sino que es violento para aquellas personas que sufren por eso”.

“Enfrento un proceso judicial desde hace más de dos meses, aquí en Brasil, y fue muy duro para mí, pero me obligó a interiorizarme, rever mis actitudes y cuidar mis palabras. De esta manera, también comprendí cómo ser más consciente y respetuosa”.

“No me justifico, sino que reconozco mi falta, mi error, por eso me muestro arrepentida y pido perdón sinceramente, a quienes se hayan sentido ofendidos”, cerró Agostina.