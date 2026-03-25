Un delincuente se tiró al Riachuelo para escapar de la Policía:

Operativo para atrapar a un delincuente que se arrojó al Riachuelo. Foto: Captura de video.

Dos motochorros le robaron a una pareja de jubilados que esperaba el semáforo en Villa Lugano y allí comenzó un operativo que terminó con sus detenciones.

Uno de ellos, se tiró al Riachuelo para esconderse, pero fue detenido tras un intenso operativo policial. El otro delincuente también fue atrapado en el lugar.

El operativo

Un testigo que vio el robo a los adultos mayores llamó al 911 y alertó que los delincuentes escapaban en moto tras el asalto.

Motochorros detenidos tras el robo a una pareja de jubilados en Villa Lugano. Foto: Policía de la Ciudad

En la zona de 27 de Febrero y Cámpora lograron detener a uno de los asaltantes, mientras que su cómplice se arrojó al Río Matanza Riachuelo, a la altura de Villa Soldati.

Tras tres horas de búsqueda, el delincuente fue encontrado oculto entre los pastizales y debió ser sacado del agua entre varios efectivos.