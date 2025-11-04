Salidera fatal en Núñez: un policía retirado se enfrentó a motochorros, mató a uno y quedó detenido

El exagente de la Policía Federal acompañaba a un amigo cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes en moto. Analizan si actuó en legítima defensa.

El microcentro porteño fue protagonista de un intento de asalto. Foto: Buenos Aires Ciudad

Un violento intento de asalto sacudió este martes al barrio de Núñez y terminó con un delincuente muerto cuando intervino un oficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), quien fue abordado por dos motochorros cuando ingresaba a una financiera ubicada en Reconquista y avenida Corrientes, y, tras un breve enfrentamiento armado, abatió a uno de los asaltantes. Su cómplice logró escapar en una motocicleta.

Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho tuvo lugar este martes por la tarde. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un herido de arma de fuego, donde posteriormente intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 13B.

El hecho tuvo lugar en plena city porteña. Foto: Buenos Aires Ciudad

Cómo fue el intento de robo que acabó con un delincuente muerto

Allí se entrevistaron con el ex uniformado, y este relató que había acudido a la financiera acompañado por un amigo cuando fueron sorprendidos por los motochorros.

Según su testimonio, los delincuentes intentaron reducirlos mediante insultos y amenazas. En ese instante, el policía retirado sacó su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos. Uno de los ladrones cayó abatido en el mismo lugar, mientras que el otro huyó a toda velocidad a bordo de su moto.

El policía retirado resultó ileso y permaneció en el lugar para entregar su revólver a los agentes que acudieron al llamado. Mientras tanto, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento del ladrón abatido en el mismo lugar del enfrentamiento.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso para poder determinar las circunstancias exactas del tiroteo y confirmar que el ex policía actuó en legítima defensa. Mientras, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar al otro delincuente que logró huir.