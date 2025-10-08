Brutal asalto en Córdoba: un motochorro atacó por la espalda a una monja, la golpeó y la dejó inconsciente

El hecho delictivo sucedió este lunes por la tarde. Toda la secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad, por lo que la Policía busca al delincuente, que logró huir y está prófugo. La monja debió ser trasladada a un centro de salud.

El momento en el que el motochorro ataca y le roba a una monja. Foto: X/@telefecordoba

No hay respeto por nada ni nadie: un motochorro arrastró y dejó inconsciente a una monja para robarle.

El violento asalto tuvo lugar en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba, este lunes por la tarde, minutos antes de las 16h. Las imágenes de las cámaras de seguridad se viralizaron rápidamente por la violencia de las mismas.

¿Cómo fue el brutal asalto de un motochorro a una monja?

La secuencia se dio cuando el motochorro abordó por la espalda y de forma violenta a la mujer de fe para robarle su bolso.

El robo del motochorro a una monja en Córdoba. Video: Facebook/ElDoce.tv

El motochorro apareció con su moto por atrás de la monja que caminaba distraídamente por la calle.

El ladrón aprovechó su distracción para agarrar su bolso, pero con la inercia de la acción, más que el bolso estaba enganchado en la mano de la monja, cuando el delincuente tiró de él también arrastró a la mujer, que cayó muy mal y el golpe la dejó inconsciente.

Lejos de arrepentimiento alguno, cuando la mujer quedó tirada en el suelo visiblemente herida e inconsciente, el motochorro volvió a hacer fuerza para tirar del bolso y finalmente logró hacerse con él, huir con su motocicleta y dejó a la mujer sin estar consciente y en el suelo.

El motochorro ya se hizo con el bolso y huye, dejando a la monja tirada en el suelo e inconsciente. Foto: X/@fernandez_17230

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, por lo que la Policía busca al ladrón, que sigue prófugo.

Tras el ataque, vecinos salieron de sus casas y auxiliaron a la monja, a raíz de escuchar los gritos y el ruido del impacto al caer.

La mujer debió ser trasladada a un centro de salud cercano. Del hecho se encarga la fiscalía de turno, quien catalogó al hecho como robo agravado por violencia.