Un inesperado revés de la justicia brasileña posterga el regreso de la abogada Agostina Páez Foto: redes

La abogada argentina Agostina Páez deberá esperar para volver a la Argentina hasta que la Justicia brasileña dicte una resolución definitiva tras condenarla a dos años de prisión suspenso por el delito de injuria racial.

La querella y el Ministerio Público Fiscal habían aceptado que la letrada retorne a la provincia de Santiago del Estero, donde iba a aguardar el fallo final del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, a cargo del Tribunal Penal número 37, quien mantuvo las restricciones sobre la implicada.

Páez permanecerá en el país limítrofe al menos otros 15 días hasta conocer la sentencia y será monitoreada con una tobillera electrónica.

Agostina Páez. Foto: Instagram.

Hasta el momento se desconoce de la caución que deberá pagar la joven de 29 años y las tareas comunitarias.

Cómo sigue la situación procesal de Agostina Páez

Luego de que se conozca el dictamen de este martes, la diputada Marcela Pagano expuso en sus redes sociales que esta decisión ocurrió ante su presentación en la causa “como fiadora solidaria de la joven abandonada por el Gobierno”.

Sin embargo, este miércoles la defensa de Páez realizó pasadas las 11 una conferencia de prensa en el Consulado argentino en la ciudad de Río de Janeiro donde explicó qué hay detrás y cómo será el futuro de la abogada.

“El consulado presentó una nota ante el tribunal en el que explicó las herramientas jurídicas y que ella iba a seguir sujeta a la legislación brasileña, pero desde Argentina. El juez lo leyó y tomó consideración”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.

Sobre los pasos a seguir, la defensa explicó que “el fallo definitivo dirá cómo serán las tareas comunitarias y el monto de la fianza a abonar”.