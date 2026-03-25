Agostina Páez. Foto: Instagram.

Agostina Páez, la abogada juzgada por racismo en Brasil, publicó un mensaje en redes sociales luego de que le autorizaran regresar a Argentina y relató todo lo que vivió y sintió durante este último tiempo.

“En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé. Hablé con ellos. Aprendí y entendí el dolor que puede causar”, expresó en sus historias de Instagram.

El posteo fue publicado luego de la audiencia de este martes en el marco de la causa por injuria racial, por la cual estuvo retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero.

El posteo de Agostina Páez tras regresar a Argentina. Foto: Instagram.

“Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje. Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción. Cometí un grave error, me equivoqué sea cual sea el contexto en el que pasó, entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas que se sintieron ofendidas”, escribió la abogada argentina.

“A pesar del calvario que viví, sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo”, añadió. “Me comprometo a que esto no quede solo aquí. Voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso”, expresó.

“Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas en estos momentos difíciles. Sus mensajes de apoyo, oraciones y palabras han sido un gran consuelo. Espero volver pronto a casa, Argentina, y a mi amada provincia, Santiago del Estero”, finalizó Agostina Páez.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presunta injuria racial. Foto: Redes sociales.

La palabra de Agostina Páez, la joven acusada por racismo en Brasil

La abogada de 29 años habló con los medios tras el fallo que le permitiría regresar al país: “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”.

También afirmó que durante el proceso judicial pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo, y agregó que aún resta que el juez decida cuándo le retirarán la tobillera electrónica.

Por último, remarcó su deseo de regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia: “Lo único que me importa es estar con mi gente”.