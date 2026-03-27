Incendio en Francisco Álvarez. Foto: NA.

El fuego en el depósito de pintura en Francisco Álvarez se reavivó y este viernes por la mañana debieron acudir al lugar más dotaciones de bomberos para contener las llamas. Los vecinos están preocupados ante el intenso humo negro que volvió a cubrir las casas.

Si bien durante la madrugada el panorama parecía estabilizado, esta mañana el incendio volvió a intensificarse y aumentó la preocupación por las consecuencias del fuego y el humo tóxico que se desprende en la zona.

Así comenzó este jueves el incendio en Francisco Álvarez. Video: X/mauroszeta

Los bomberos trabajaron durante toda la noche y, en las primeras horas del día, solo se observaba una columna de humo blanco, señal de que el foco estaba contenido. Sin embargo, las llamas alcanzaron nuevos materiales combustibles y provocaron que el incendio retomara fuerza.

El voraz incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales fueron cortadas de forma preventiva para que las dotaciones de bomberos pudieran trabajar.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por los que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: Estábamos observando a unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa y no pudieron controlar el fuego”.

Cuál es el depósito de pintura que se incendió en Francisco Álvarez

Unidos Flet se llama el depósito de pintura que se incendió en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, en Moreno, el cual se encarga de almacenar y distribuir productos de grandes, medianas y pequeñas empresas.

Se informó que hay peligro por el material inflamable que se encuentra en el lugar debido a que se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

La empresa cuenta con 45 años de trayectoria y, conforme a su presentación oficial, en 1988 inauguraron la sucursal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se brindan servicios dentro y fuera del Parque Industrial. Posteriormente, abrieron el depósito de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados cubiertos, cuya área se incendió.

Incendio en Francisco Álvarez. Foto: Captura video X/mauroszeta

El depósito se encuentra en avenida San Martín 8902, entre las calles Falcón y Chilecito, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, según la Agencia Noticias Argentinas.

“Hace más de 10 años que estamos certificados por las normas ISO (Organización Internacional de Estandarización), que es la base del sistema de gestión de la calidad, ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios”, se destaca en su página web. Entre las empresas de pintura que almacenan productos están Sherwin Williams y Sika.