Agostina Paéz, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil Foto: redes

La causa judicial que involucra a Agostina Páez en Brasil entró en una etapa decisiva y mantiene en vilo tanto a su entorno como a la opinión pública en Argentina. Luego de semanas marcadas por giros inesperados, el juez brasileño deberá definir en los próximos días qué rumbo tomará el expediente, con alternativas que van desde una salida negociada hasta la permanencia obligada en territorio brasileño.

El futuro de la abogada argentina depende ahora de una resolución que, aunque técnica, tiene un impacto humano y diplomático significativo, ya que involucra cooperación judicial internacional, derechos individuales y el alcance del delito de injuria racial dentro del sistema penal brasileño.

De la expectativa al retroceso judicial

La audiencia clave celebrada en Río de Janeiro generó inicialmente alivio para la defensa. En ese encuentro, las tres denuncias originales fueron unificadas en un solo delito, lo que redujo de forma drástica la expectativa de pena. Incluso, tanto la fiscalía como la parte querellante manifestaron su disposición a que Páez pudiera regresar a la Argentina antes del fallo definitivo.

Sin embargo, horas después, el juez dio marcha atrás con su propia decisión y ordenó que la imputada permanezca en Brasil hasta conocerse la sentencia, alegando razones procesales. Este cambio de criterio sorprendió a todas las partes y volvió a poner en pausa el regreso de la joven.

Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

Qué está en juego ahora

Con los alegatos aún pendientes, el magistrado maneja varios escenarios posibles, todos previstos dentro del derecho penal brasileño:

1. Condena con pena alternativa y regreso a Argentina

Es la opción que hoy aparece como la más probable. Implicaría una pena de dos años, la mínima prevista para el delito, reemplazada por medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o una reparación económica. En ese escenario, el juez podría autorizar que Páez vuelva a su país y cumpla las medidas bajo mecanismos de cooperación judicial bilateral.

2. Pena alternativa, pero cumplimiento parcial en Brasil

Otra posibilidad es que la condena contemple sanciones no privativas de la libertad, pero que parte de las obligaciones deban cumplirse en territorio brasileño, al menos durante un plazo determinado. Esto implicaría una extensión de su permanencia en Río de Janeiro bajo control judicial.

3. Mantenimiento de las cautelares hasta el final del proceso

El juez también podría optar por no modificar las restricciones actuales hasta que la sentencia quede firme, obligando a la imputada a continuar en Brasil durante las próximas semanas, con monitoreo electrónico incluido.

Un proceso atravesado por la exposición mediática

Uno de los puntos que más ruido generó en el expediente fue la exposición pública del caso. Desde el entorno de Páez consideran que algunas apariciones mediáticas pudieron influir en el ánimo del tribunal, especialmente luego de que trascendieran detalles sensibles del acuerdo antes de ser homologado formalmente.

Este factor refuerza la idea de que la resolución final no dependerá solo del marco legal, sino también de cuestiones simbólicas y de prudencia institucional.

Qué plazos maneja la Justicia brasileña

Según trascendió en audiencias recientes, el juez estimó que el fallo podría conocerse en un plazo de entre 10 y 20 días, una vez que ambas partes presenten sus alegatos finales. Hasta entonces, la situación de la abogada argentina seguirá congelada, sin autorización para salir del país.

Un desenlace que marcará precedentes

Más allá del destino individual de Agostina Páez, el caso podría sentar un precedente relevante en causas que involucren a ciudadanos extranjeros acusados de delitos vinculados a discriminación en Brasil. El modo en que se apliquen las penas alternativas y la cooperación entre Estados será observado de cerca por especialistas en derecho penal internacional.

Mientras tanto, la expectativa se concentra en una decisión judicial que no solo cerrará un capítulo personal complejo, sino que también pondrá a prueba el equilibrio entre justicia, proporcionalidad y cooperación regional.