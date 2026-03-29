Violento choque en Constitución Foto: Redes

La mañana de este domingo comenzó con escenas de extrema tensión en el barrio porteño de Constitución, donde un violento accidente de tránsito involucró a un colectivo de la línea 168 y a un patrullero de la Policía de la Ciudad. El siniestro ocurrió en una zona altamente transitada y dejó al menos ocho personas heridas, además de importantes daños materiales en comercios y vehículos.

El choque que paralizó una esquina clave del barrio

El hecho se produjo cerca de las 7:40 de la mañana, en la intersección de avenida San Juan y Luis Sáenz Peña, un cruce habitual tanto para el transporte público como para vehículos particulares. Por causas que aún están siendo investigadas, el patrullero impactó contra el colectivo en pleno cruce, lo que provocó una reacción en cadena de gran violencia.

Como consecuencia del impacto, el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería histórica del barrio, atravesando completamente la vidriera del local. En paralelo, el colectivo subió a la vereda y quedó detenido a pocos metros del comercio, con su parte delantera destruida y rodeado de escombros.

Violento choque en Constitución. Video: redes

Heridos, operativo de emergencia y traslados

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un amplio operativo en el lugar, con varias ambulancias, médicos y personal especializado. También intervinieron Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para asegurar la estructura del local gastronómico y evitar riesgos mayores.

Según confirmaron fuentes oficiales, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales porteños. Los efectivos policiales fueron derivados al Hospital Británico, mientras que el chofer del colectivo y varios pasajeros fueron atendidos en el Hospital Ramos Mejía. Todos presentaban politraumatismos, aunque se encontraban fuera de peligro.

Cámaras clave y una investigación en curso

Uno de los elementos centrales de la investigación será el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Registros fílmicos de comercios y del sistema de monitoreo urbano podrían resultar determinantes para reconstruir la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

De acuerdo a las primeras versiones, el patrullero se dirigía a un llamado de emergencia al 911 y circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Sin embargo, todavía no se confirmó oficialmente si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo, un punto clave para el avance judicial del caso.

Violento choque en Constitución Foto: Redes

Daños materiales y conmoción vecinal

Además de los heridos, el accidente dejó importantes pérdidas materiales. La pizzería afectada sufrió destrozos en su frente, mobiliario e instalaciones internas, lo que obligó al cierre preventivo del local. Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su conmoción por lo ocurrido y reclamaron mayores controles de tránsito en ese cruce, considerado peligroso desde hace años.

Durante varias horas, el tránsito permaneció cortado o con desvíos en la zona, generando demoras y un importante operativo de ordenamiento vehicular.

Un accidente que reabre el debate por la seguridad vial urbana

El episodio vuelve a poner en discusión el uso de la velocidad en zonas urbanas densamente pobladas, incluso en contextos de emergencia. Especialistas en seguridad vial advierten que los cruces céntricos requieren protocolos estrictos para evitar este tipo de siniestros, donde peatones, transporte público y comercios quedan expuestos a consecuencias graves.

Mientras avanza la investigación y se analizan las pruebas, el barrio de Constitución intenta recuperar la normalidad tras una mañana marcada por el estruendo, el susto y una escena que por fortuna, no terminó en tragedia.