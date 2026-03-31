Héctor, abuelo del adolescente que mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal. Foto: Captura de video.

Héctor, abuelo del adolescente que mató a un compañero en la localidad santafesina de San Cristóbal, denunció que su nieto le robó la escopeta con la que cometió el ataque.

“La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, expuso el hombre en diálogo con América.

A su vez, manifestó que no tenía mucha relación con el chico y que no sabe dónde pudo aprender: “Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”.

Además, dijo sentir “mucha tristeza” por el asesinato de Ian Cabrera Núñez y sostuvo que no hablaba frecuentemente con su nieto porque vive en un campo de la localidad de San Javier.

Izquierda: atacante /Tiroteo en una escuela de Santa Fe. Derecha: víctima. Foto: Agencia NA (policía)

Las declaraciones del familiar del acusado se produjeron al tiempo que su nieto de 15 años fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe.