Muerte del anestesista: quiénes son los médicos acusados de robar fármacos y organizar fiestas privadas
Los jóvenes fueron imputados por administración fraudulenta de drogas. Ambos están siendo investigados en el marco de la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar.
Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron imputados por el delito de administración fraudulenta de drogas, en el marco de la investigación por faltante de fármacos del Hospital Italiano para utilizarlos en fiestas privadas, causa derivada por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar.
Bovieri es un médico anestesiólogo de la clínica privada porteña que había participado en áreas relacionadas con la anestesia intravenosa como EuroSIVA y TIVAmérica.
Además, se desempeñó como referente en temas de anestesiología y participó en jornadas nacionales e internacionales del sector.
En tanto, Delfina “Fini” Lanusse es residente de tercer año en anestesiología y graduada de la Universidad Austral, donde llevó a cabo prácticas vinculadas a la aplicación de productos anestésicos y tareas de tutoría académica en fisiopatología e inmunología.
Ambos implicados tienen prohibido salir del país y no pueden contactarse entre sí mientras avanzan las pesquisas para determinar el aparente robo de los fármacos.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera: declararon vía Zoom y negaron los hechos.