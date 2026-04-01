Hernán Boveri y Delfina Lanusse, imputados en la causa de la muerte del anestesista. Foto: NA

Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron imputados por el delito de administración fraudulenta de drogas, en el marco de la investigación por faltante de fármacos del Hospital Italiano para utilizarlos en fiestas privadas, causa derivada por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar.

Bovieri es un médico anestesiólogo de la clínica privada porteña que había participado en áreas relacionadas con la anestesia intravenosa como EuroSIVA y TIVAmérica.

Hernán Boveri, imputado en la causa de la muerte del anestesista. Foto: Redes sociales

Además, se desempeñó como referente en temas de anestesiología y participó en jornadas nacionales e internacionales del sector.

En tanto, Delfina “Fini” Lanusse es residente de tercer año en anestesiología y graduada de la Universidad Austral, donde llevó a cabo prácticas vinculadas a la aplicación de productos anestésicos y tareas de tutoría académica en fisiopatología e inmunología.

Delfina Lanusse, imputada en la causa de la muerte del anestesista. Foto: Redes sociales

Ambos implicados tienen prohibido salir del país y no pueden contactarse entre sí mientras avanzan las pesquisas para determinar el aparente robo de los fármacos.

Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera: declararon vía Zoom y negaron los hechos.