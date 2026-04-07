Desalojaron Pinar de Rocha. Foto: redes sociales.

Durante la mañana de este martes se desplegó un importante operativo de seguridad en Pinar de Rocha, un reconocido boliche ubicado en Ramos Mejía que funciona desde 1969. Allí, efectivos de fuerzas especiales avanzaron con un procedimiento de desalojo vinculado a una “deuda por alquileres” atribuida a Daniel Bellini, dueño del reconocido boliche.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental, que rodearon el predio, retiraron a las personas que se encontraban dentro del lugar bailando y bloquearon el ingreso a Pinar de Rocha.

Según la jueza que supervisó el procedimiento, la medida fue ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40 y respondió a una causa iniciada por incumplimientos en el pago del alquiler.

Pinar de Rocha fue desalojado.

La palabra de Daniel Bellini ante el desalojo en Pinar de Rocha

El dueño del emblemático boliche de Ramos Mejía habló con la prensa que estaba presente en el lugar y aclaró la situación judicial actual. “La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo. En este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver”, comentó.

Además, comentó que desde el inicio del boliche, hace más de 5 décadas, el terreno siempre fue alquilado: “Yo he construido casi todo lo que está construido y desde hace 53 años yo soy quien rige lo que ocurre acá adentro”.

Clausuraron Pinar de Rocha. Video: X/AmericaTV

“Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así”, añadió Bellini.

Por otro lado, el empresario comentó que el objetivo de la nueva dueña del terreno es montar un emprendimiento inmobiliario “redituable”. “Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha”, remarcó.

“Estuvimos dos años sin trabajar. Pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma es muy difícil, pero aprovecharon ese suceso para intentar llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”, dijo Bellini, aclarando que el problema viene desde la pandemia.

Pinar de Rocha. Foto: X/pinarderochaoficial

“El contrato cesó en tiempos de la pandemia”, pero también explicó que no era una novedad, ya que desde hace años se manejan con y sin contrato. “En el último tiempo no nos quisieron cobrar el alquiler porque quieren hacer este emprendimiento inmobiliario que aparentemente sería muy redituable”, expresó.

“Yo estoy dispuesto a comprar el bien, pero en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de 4 millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación y ahí fue donde empezó el juicio”, finalizó ante la prensa.