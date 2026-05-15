Una de las ferias más encantadoras vuelve a Buenos Aires. Foto: Instagram @feriadonboscoramos

Las ferias se han convertido en uno de los planes más elegidos para disfrutar los fines de semana en Buenos Aires. Con propuestas que combinan aire libre, gastronomía, diseño independiente y actividades culturales, estos espacios ganaron un lugar central en la agenda de quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

En ese mapa de opciones, el Conurbano bonaerense también se consolidó como un polo clave, con ferias que crecieron en los últimos años y que hoy funcionan como verdaderos puntos de encuentro entre vecinos, emprendedores y visitantes. En ese contexto aparece la Feria de Don Bosco, una de las más convocantes del oeste del Gran Buenos Aires.

Feria de Don Bosco en Ramos Mejía: más de 500 stands y un paseo ideal en el Conurbano

El evento se realiza dentro del parque del Colegio Don Bosco, ubicado en Avenida de Mayo 1902, Ramos Mejía, un espacio amplio, arbolado y pensado para disfrutar al aire libre, que se transforma en un gran paseo cada vez que abre sus puertas.

Feria de Don Bosco, Ramos Mejía. Foto: Instagram @feriadonboscoramos

La feria reúne alrededor de 500 stands, lo que la convierte en una de las propuestas más grandes de la zona. Allí se pueden encontrar artículos de deco y hogar, indumentaria, alimentos artesanales, accesorios y una amplia variedad de productos de emprendedores locales, lo que le da una identidad diversa, creativa y familiar. A esto se suma un patio de comidas con opciones para todos los gustos, ideal para combinar el recorrido con una pausa gastronómica y extender la visita durante varias horas.

Además de la oferta de compras y gastronomía, la feria suele incorporar shows en vivo y actividades culturales, que acompañan la jornada y aportan un clima distendido. La música, el entorno verde y la circulación constante de visitantes hacen que cada edición tenga una dinámica particular, consolidándola como un clásico del circuito de ferias del Conurbano.

Feria de Don Bosco, Ramos Mejía. Foto: Instagram @feriadonboscoramos

Otras ferias de Buenos Aires para conocer

Feria del Parque Saavedra

Con más de 20 años de trayectoria y alrededor de 300 puestos de emprendedores y emprendedoras, la feria se consolidó como uno de los clásicos del barrio. Allí se puede encontrar una amplia variedad de productos, desde artesanías y diseño independiente hasta propuestas gastronómicas y objetos únicos hechos a mano.

Ubicada en el Parque Saavedra, en pleno corazón del barrio, este espacio funciona desde hace 21 años como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Abre sus puertas los sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas, convirtiéndose en un paseo ideal para recorrer al aire libre y apoyar el trabajo local.

Productos: ropa, bijouterie, zapatos, almohadones, propuestas gastronómicas, librería, artículos de tecnología y más.

Lugar: Parque Saavedra , en la intersección de Av. García del Río y Roque Pérez.

Cuándo: sábados, domingos y feriados, de 9 a 18 horas.

Feria del Parque Saavedra, Saavedra. Foto: Saavedra Online.

Feria Estilo Diseño, Devoto

Estilo Diseño nació en el barrio de Villa Devoto hace 9 años, en una casona antigua en la esquina de Asunción y Chivilcoy. Con el tiempo, el espacio cambio de lugar, para acompañar su crecimiento y la demanda de los expositores.

A partir del 2021, la Feria se desarrolla en un predio ubicado en la Av. Mosconi 3800, muy cerca de la Plaza Arenales. Esta es la parte más tradicional y concurrida de la zona, especialmente los fines de semana cuando la gente se junta en los restaurantes que rodean la plaza y pasean por los alrededores.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Estilo Diseño tiene una edición mensual (de febrero a diciembre), que generalmente se realiza el primer domingo de cada mes. Participan más de 90 expositores, todos con productos de diseño de autor. Además, la feria cuenta con espacios para merendar, convirtiendose en el plan ideal de domingo. La entrada es gratuita y se suspende por lluvia.