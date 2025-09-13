Los escalofriantes mensajes del hombre que asesinó a sus dos hijos en Uruguay: “No puedo irme de este mundo sin ellos”

Los investigadores aseguran que Andrés Morosini Rechoppa mató a los pequeños para hacerle daño a su expareja.

Un padre raptó y asesinó a sus dos pequeños hijos Foto: Facebook / Tito Morosini

A una semana del estremecedor caso, Uruguay sigue conmovida por el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, quien secuestró y asesinó a los menores en el interior de un auto. En las últimas horas, salieron a la luz los últimos mensajes del asesino.

El hecho sucedió cuando él irrumpió en la casa de su ex pareja, Marcela Ramos, en la ciudad de Mercedes y, a pesar de tener una prohibición de acercamiento, la amenazó y se llevó a los nenes. Antes de esa secuencia, el hombre se contactó con un miembro de su familia.

“Ya está. Esto no tiene solución. Mi cabeza está podrida. Mis hijos son lo que más amo. No tengo vuelta. Y no puedo irme de este mundo sin ellos. Sé que nunca me vas a perdonar”, dijo Rechoppa en un audio, según informó El País.

Así encontraron el auto en Uruguay Foto: Telenoche Uruguay

Además, el hombre reveló que había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones y que llevaba días sin comer: “Yo no quiero lastimar a nadie, pero no tengo opción”, dijo.

Los investigadores señalaron que se trató de un crimen premeditado, a la vez que sostienen la hipótesis de un femicidio vinculado. Es decir, que Morosini mató a sus hijos para hacerle daño a su expareja.

El asesino había intentado ahorcarse días atrás

Días antes de llevarse por la fuerza a sus dos hijos, el hombre intentó suicidarse y fue salvado por sus compañeros de trabajo.

Todo sucedió en un stud (centro de cría de caballos) del hipódromo de Mercedes, ubicado a poca distancia de su casa. Allí, el hombre habría intentado ahorcarse.

Andrés Morosini Rechoppa. Foto: Facebook Micaela Ramos

Pese a que sus compañeros lograron salvarlo en aquella ocasión, el desenlace fue aún más trágico: Morosini terminó suicidándose tras asesinar a sus hijos.