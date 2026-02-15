El artista puertorriqueño se presentó en el famoso boliche de Ramos Mejía en el año 2017. Foto: News Digitales

Bad Bunny volvió a la Argentina para presentarse tres noches en el Estadio Monumental de River, uno de los escenarios más grandes del país. Este presente de escala masiva contrasta con una escena muy distinta que lo tuvo como protagonista casi una década atrás: su paso por el famoso boliche Pinar de Rocha en 2017, cuando era un fenómeno digital en expansión y el movimiento urbano local todavía no había dado el salto a la industria.

Aquella presentación se dio en formato boliche, con show breve y apoyo de DJ, sin la estructura de concierto que hoy define sus giras. En ese momento su nombre circulaba principalmente por plataformas y colaboraciones, impulsado por temas como Soy Peor, Krippy Kush, Diles y Tu No Metes Cabra, en la etapa previa a la salida del álbum X100PRE. La cercanía física con el público y la ausencia de una gran puesta en escena como la de ahora reflejaban el momento de su carrera: un artista viral que empezaba a recorrer Latinoamérica para consolidar presencia territorial.

Video: @priscilabellini_

El contexto de la música argentina era otro. En 2017, el trap y el movimiento urbano se movían en un circuito emergente, con fuerte anclaje en YouTube, plazas y fiestas urbanas. El fenómeno de El Quinto Escalón funcionaba como usina cultural y todavía no existía la posibilidad real de que el género llenara estadios. Los artistas internacionales que llegaban lo hacían para presentaciones en boliches o centros culturales, en una escena que estaba más cerca del under que del mainstream.

Ese cruce de procesos convirtió aquella noche en una foto de época. No había narrativa de consagración ni espectáculo de gran escala: había un público joven, un repertorio corto y la sensación de estar frente a algo que todavía no había terminado de explotar. El vínculo era directo, sin mediaciones ni distancia escénica.

Bad Bunny en Pinar de Rocha. Foto: redes sociales.

Con el paso del tiempo, tanto la carrera del artista oriundo de Puerto Rico como la música urbana argentina modificaron su dimensión. Los mismos sonidos que entonces circulaban por fiestas y competencias de freestyle pasaron a ocupar el centro de la industria musical y los artistas del género se transformaron en convocantes de masas. El recorrido desde un boliche del Conurbano Bonaerense hasta River no es solo el crecimiento de un nombre propio, sino también el de una escena que cambió su escala. Incluso desde el enfoque artístico de Bad Bunny, que en la actualidad apuesta a un sonido más latino y no tan urbano o trap duro como en aquella época.

Por eso, el recuerdo de Pinar de Rocha funciona hoy como un punto de contraste y como una anécdota. En ese escenario reducido, se condensó un momento en el que todo estaba por suceder: un artista en expansión, un movimiento que buscaba su lugar y un público que todavía no imaginaba que, menos de diez años después, esas mismas canciones y su evolución como artista sonaría en uno de los estadios más grandes de Argentina y de Sudamérica.

Foto del artista en el show del viernes 13 de febrero. Foto: CZ Comunicación

Cómo volver del recital de Bad Bunny en River: el nuevo horario de la Línea D de subte

La operadora Emova confirmó que el servicio funcionará hasta la 1:30 de la madrugada durante las noches del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, fechas en las que se esperan miles de asistentes en el estadio Monumental. Esta ampliación busca evitar aglomeraciones, reducir la demanda sobre colectivos y aplicaciones de transporte y ofrecer una alternativa más ágil al finalizar los espectáculos.

Durante la franja horaria extendida, solo estará habilitada para el ingreso la estación Congreso de Tucumán, cabecera norte y una de las más cercanas al estadio de River. El servicio operará en sentido único, desde Congreso de Tucumán hacia el centro.

Las estaciones habilitadas para el descenso serán: