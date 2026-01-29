Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Una joven argentina de 21 años, identificada como Narena Micaela Barreto, permanece desaparecida desde hace una semana en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La joven es oriunda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y se había radicado en el país norteamericano hace dos años, donde vivía en un departamento alquilado.

Por su parte, una prima de la desaparecida reportó el extravío a través de un mensaje difundido en las redes sociales, donde pidió “respuesta de las fuerzas policiales” de Estados Unidos.

Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

“Ella es Narela Micaela Barreto, es argentina y la estamos buscando desde el día 21-01-2026. Desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero”, agregó la familiar.

Sus seres queridos indicaron que se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de tomar conocimiento sobre si la joven había sido detenida por personal de ese organismo, pero negaron esa situación.

En este sentido, la familia solicitó a la población y a los medios de comunicación que se publique la imagen del rostro de Narela para hallarla.

Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Habló la prima de la argentina desaparecida en Los Ángeles

Una de las primas de la argentina desaparecida en Los Ángeles habló con Telenoche y contó cuáles fueron los últimos movimientos de Narela Micaela Barreto. Según Milagros, su prima fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía: “Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”, reveló, y desde ese momento no hubo más contacto con ella.

Narela está desaparecida desde el pasado viernes y el lunes fue la última vez que respondió mensajes, según su familia. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, remarcó.

Narela ya había viajado varias veces a Estados Unidos: “Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no regresó”, contó su prima. La joven desaparecida es traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar: “Se quedó a trabajar para poder progresar”, remarcó Milagros.

Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Tras no tener noticias de Narela, su familia comenzó la búsqueda a través de todos los canales posibles. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o si estaba detenida. No figura en Migraciones ni fue deportada”, contó Milagros.

El último contacto de Narela es un mensaje que le envió a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella”, informó la prima de la joven desaparecida.

“Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, finalizó.