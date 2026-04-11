Canal 26
Por Canal 26
sábado, 11 de abril de 2026, 14:50
Tribunales de Cruz del Eje
Tribunales de Cruz del Eje Foto: Google Maps

La Justicia de Córdoba absolvió a cuatro jóvenes acusados de una presunta violación grupal en la localidad cordobesa de Bialet Massé.

Además, se ordenó iniciar una investigación contra la denunciante por posible falsa denuncia.

El fallo llegó tras un año y medio de proceso judicial que incluyó la detención prolongada de uno de los acusados, de 18 años.

En el dictamen, se determinó que la relación fue consentida y que no existieron elementos suficientes para configurar un delito.

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El caso

Se realizó una denuncia sobre presuntos abusos sexuales cometidos en una vivienda de Bialet Massé el 9 de junio de 2024.

Ante esto, la fiscal Paula Kelm dispuso allanamientos y la detención de los cuatro chicos.

La fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, pidió 12 años de prisión para el mayor de los imputados, con penas para los menores por su eventual responsabilidad penal.

Sin embargo, el pedido fue desestimado por falta de pruebas suficientes que acreditaran el delito.