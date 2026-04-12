Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo giro: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Regional señala que el nene tenía un traumatismo previo.

La historia clínica marca que Ángel llegó al centro médico en estado crítico “por paro cardiorrespiratorio”, mientras que “refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, según indicó TN.

El informe detalla además que el nene ingresó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. Ante esta situación, el equipo médico debió realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

De esta manera, estos nuevos detalles dan cuenta de la gravedad del cuadro con el que ingresó al hospital el pequeño y abre interrogantes sobre las circunstancias previas a su muerte.

Qué le pasó a Ángel López

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 5 de abril, cuando personal del Centro de Monitoreo recibió una alerta que pedía atención sanitaria para el nene, que se encontraba en grave estado en un domicilio.

El personal de salud concurrió de emergencia al lugar y constató que el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, motivo por el que fue derivado al Hospital Regional, donde ingresó minutos después de las 8 a la guardia pediátrica.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

La madre, Mariela Altamirano, señaló que su hijo comenzó a presentar inconvenientes respiratorios a las 7. El niño falleció horas después pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se confirmó su deceso este lunes 6 de abril.

Quiénes son los apuntados por el caso Ángel

En tanto, las declaraciones de la mujer despertaron dudas en la familia y en los allegados al infante. Una amiga de la pareja del padre del menor, Marisol Núñez, criticó a los organismos estatales por su falta de intervención y a la progenitora: “Nadie hizo nada Ella lo abandonó cuando el nene era un bebé, tenía un año y lo abandonó. El nene no la reconocía como mamá”, consignó.

En este sentido, agregó que la víctima no quería vivir con su madre biológica ya que “ni siquiera la conocía”, al tiempo que reveló la existencia de denuncias por maltrato: “Mi amiga llevó videos del nene que lloraba, que no quería ir con ella. Tiene audios donde el padrastro, que sería la pareja de esta mujer, le dice que el nene es un estorbo, que lo tiene que andar cuidando él”.

El padre, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y acusó a la madre. Cabe señalar que Ángel había sido apartado de la casa de su papá y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

Mientras tanto, la causa avanza con dos imputados, la madre de chico y su pareja, quienes fueron señalados como los principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.

“Yo no maté a mi hijo”, aseguró la mamá de Ángel

Mariela Altamirano aseguró que no mató a su hijo, que lo protegió y durante la relación con el padre del niño sufrió violencia: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, expresó.

Además, contó cómo fue la mañana del domingo en el que encontraron al menor en grave estado: “Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, contó en diálogo con ADNSur.

La mujer relató que salieron a la calle gritando con Ángel en brazos, pero cuando llegaron al hospital le informaron que “tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, dijo y sumó: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”.