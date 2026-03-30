Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe. Foto: MinutoUno

Horas después del ataque que conmocionó a la ciudad de San Cristóbal, se conoció la identidad del adolescente que murió tras ser baleado dentro de la Escuela Mariano Moreno N°40. La víctima fue identificada como Ian Cabrera, un estudiante de 13 años que cursaba su primer año en el nivel secundario.

Según informaron diferentes medios periodísticos, Ian asistía al mismo establecimiento que el agresor (un alumno de 15 años) aunque no compartían curso, ya que la víctima era dos años menor.

El atacante y asesino de Ian Cabrera en la Escuela Mariano Moreno de Santa Fe. Foto: NA/redes

El adolescente era hijo único y estaba vinculado al deporte desde muy chico: había comenzado a jugar al fútbol a los cinco años y se desempeñaba como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal. Además, era hincha de River Plate y admirador del mediocampista Enzo Pérez.

Meses atrás, su padre, Leandro, había compartido en redes sociales un mensaje dedicado a su hijo luego de acompañarlo a una prueba futbolística: “Aún sos chico y vas a tener muchas oportunidades. Vas a hacer muchos amigos y a tener experiencias hermosas. Estoy muy orgulloso de vos”.

Tras conocerse la noticia, familiares, allegados y vecinos expresaron su dolor en redes sociales. “Descansá en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”, publicó una mujer cercana a la familia.

¿Cómo fue el asesinato en la Escuela Mariano Moreno de San Cristobal?

El ataque ocurrió este lunes poco después de las 07:00 (hora argentina). Según las primeras reconstrucciones, un estudiante de 15 años ingresó al colegio armado con una escopeta que llevaba oculta dentro de un estuche de guitarra.

Una vez dentro del establecimiento, abrió fuego y provocó la muerte de Ian, además de herir a otros dos alumnos de la Escuela Mariano Moreno.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

Un testigo relató que el agresor había ido previamente al baño y luego salió al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, contó el adolescente, al describir el momento en que comenzó la secuencia violenta.

Según su testimonio, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos mientras los estudiantes se encontraban formados en el patio interno del colegio, a punto de iniciar el izamiento de la bandera.

La entrada de la Escuela Mariano Moreno, de Santa Fe. Foto: NA

La escena generó pánico entre los alumnos que intentaban resguardarse y escapar. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, relató el testigo al recordar el momento de los disparos. El episodio terminó con un saldo fatal y dejó conmocionada a toda la comunidad educativa de San Cristóbal.