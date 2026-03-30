Conmoción en Santa Fe: un alumno entró armado al colegio y mató a un compañero
El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15 y 16 años. La víctima, 13.
Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero.
Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, murió.
“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.
“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.
“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.
En desarrollo...