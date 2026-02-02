El jugador que protagonizó la novela más vueltera del verano Foto: @falitosabalero

Kévin López será finalmente refuerzo de San Martín de Tucumán. De no mediar ningún imprevisto, una de las novelas más cambiantes del mercado de pases habría encontrado su cierre. Luego de pasar por 5 clubes distintos en un mes, el jugador encontró su destino final.

La temporada de verano y el mercado de pases son caldo de cultivo para los rumores, las negociaciones y las idas y vueltas, pero López llevó esa dinámica al extremo y protagonizó una secuencia insólita que parecía no tener fin.

Todo comenzó cuando volvió del préstamo en Atlético Tucumán y le comunicaron desde Independiente, dueño de su pase, que no sería tenido en cuenta. La institución buscó que el jugador siga fogueándose y encuentre otro equipo en el que sumar minutos.

Así fue como Kévin López llegó a Colón, que actualmente está en la Primera Nacional. Se presentó con el cuerpo técnico e incluso llegó a entrenar con sus compañeros. Pero justo antes de que firme el contrato con el Sabalero, llegó un llamado de Instituto que cambió todo.

Daniel Oldrá, técnico de La Gloria, quería tenerlo en su equipo. La primera reacción del futbolista fue renegociar las condiciones del acuerdo con Colón. Desde el club se negaron y, frente a la negativa de ambas partes, el pase se cayó. Sin embargo, López parecía tener un destino asegurado en Córdoba.

Todo se terminó por complicar cuando desde la Comisión Directiva de Instituto decidieron prescindir de los servicios de Oldrá, por lo que la contratación de López quedó en stand-by.

López intentó volver a Colón, pero el club ya no tenía planeado seguir negociando por el mediocampista. Se encontraba verdaderamente sin ningún techo bajo el cual refugiarse. En el medio apareció un sondeo de Quilmes, donde el futbolista hizo su debut, pero todo quedó en la nada.

Frente a la insistencia del Rojo por encontrar un paradero para su jugador, un nuevo destino apareció: San Martín de Tucumán, el clásico rival del último equipo para el cual López jugó oficialmente.

De esta manera, se conoce el capítulo final de la novela y Kévin López continuará su carrera en la Primera Nacional.

Los 5 equipos por los que pasó Kevin López