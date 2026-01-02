Murió Manuel Magán: el delantero que fue campeón en la cancha de su eterno rival dos veces

A los 74 años, falleció Manuel Rosendo Magán, un delantero letal que dejó una huella imborrable en Independiente y Newell’s. De la gloria continental en Avellaneda a la asistencia histórica en el Gigante de Arroyito, el legado de un goleador que se acostumbró a dar la vuelta olímpica frente al clásico rival.

Ídolo del fútbol argentino Foto: @independiente

Manuel Rosendo “Nene” Magán, ídolo de Independiente y Newells, falleció el pasado martes. El letal centrodelantero fue clave en la obtención de la Copa Libertadores 1972 con el Rojo y del Torneo Metropolitano 1974 con La Lepra.

Magán nació un 30 de septiembre de 1951, y 19 años más tarde pisaría por primera vez una cancha de Primera División del Fútbol Argentino, en el partido del 10 de noviembre de 1970 entre Independiente y Vélez. Seis meses más tarde convertiría su primer gol, en un partido contra Ferro por el Torneo Metropolitano 1971, el cual festejaría en la cancha de su clásico rival, Racing Club, ganando por 3-2 en los últimos minutos y quedándose con el campeonato.

Ídolo del fútbol argentino Foto: @independiente

Al año siguiente, sería una figura clave para la obtención de la tercera Copa Libertadores de Independiente. Entró por Maglioni en la final del certamen contra Universitario de Perú.

El año 1973 le depararía un giro de guión en su carrera. Durante el torneo abandonó el Rojo y se sumó a Newell’s, donde escribiría su nombre en la historia grande del club. Un año más tarde, en la definición del Metropolitano contra Rosario Central, el atacante bajó un centro de cabeza y se la dejó en los pies a Mario Zanabria, quien sacó un zapatazo al ángulo para que la lepra empate el partido y se quede con el título de aquel año, en un partido con todas en contra: comenzó perdiendo y se jugaba en la cancha del Canalla. Salir campeón de la cancha del rival de toda la vida se le estaba haciendo una costumbre al “Nene”.

También pasó por Vélez Sarsfield, Belgrano, Quindio, Cúcuta, Independiente de Santa Fe, Racing de Avellaneda, Sarmiento de Junín, All Boys e Italiano. Gritó 108 goles en 350 partidos y es recordado con aprecio por los hinchas de esos equipos.

Ídolo del fútbol argentino Foto: @NEWELLS

Una vez retirado, el delantero trabajó con jugadores juveniles y en proyección, de la mano de las inferiores del Rey de Copas, y mantuvo contacto fluido tanto con Independiente como también con el Rojinegro.

Los saludos de los clubes de Primera División

El Rojo lo despidió con un sentido saludo en sus redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente y quien trabajara ligado a las Juveniles de nuestra institución por varios años. Enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y amigos en este difícil momento. QEPD, Nene”.

Por su parte, el club de Rosario se solidarizó con la familia y afectos del exfutbolista: “Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Magán, exjugador del Club y protagonista fundamental del histórico título de 1974. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y personas cercanas, a quienes acompañamos en este difícil momento.”