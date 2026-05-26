Lanús vs Mirassol Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Lanús vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Lanús y Mirassol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Carlos Paul, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Lanús y Mirassol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús.