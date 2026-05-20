Liga de Quito Vs Lanús Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito.

¿Por dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Liga de Quito y Lanús se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Liga de Quito vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rojas Noguera, Andrés José, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Liga de Quito choca ante Lanús, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.