Barrionuevo sumó a Redrado a su partido: “Vamos por el poder; no juego por un legislador o un concejal”

El líder de Gastronómicos presentó al ex titular del Banco Central como su asesor económico.

Barrionuevo sumó a Redrado a su partido. Foto: mundogremial.com

Luis Barrionuevo presentó en las últimas horas a Martín Redrado como asesor y coordinador de temas económicos de su nuevo partido político Trabaj.ar.

El evento tuvo lugar en el octavo piso del edificio ubicado en Lima 385, con la participación deHugo Benítez, presidente del partido,Sandra Barrionuevo,encargada de organización, y el economista Martín Redrado, flamante asesor en temas económicos.

“La gente no tiene ningún entusiasmo, no se rasga las vestiduras para ir a acompañar a ningún diputado, a ningún concejal. ¿Saben por dónde vamos nosotros? Vamos por el poder. Por lo menos a mí y a mis compañeros nos gusta jugar al poder. No juego por un legislador ni por un concejal. Apostamos al poder", expresó Barrionuevo.

Luis Barrionuevo, con Martín Redrado, Carlos Acuña, Hugo Benítez, Sandra Barrionuevo y Maia Volcovinsky. Foto: mundogremial.com

En ese contexto, criticó al presidente Javier Milei al declarar que “lo único que sabe el Presidente es de economía. Yo no le puedo discutir, pero le pregunté preocupado a Martín (Redrado) qué significa que uno de los grandes bancos (JP Morgan), indudablemente de aquellos que guían al capital para las inversiones, se retire cuando estamos esperando que venga”, aseguró.

Asimismo, consideró que “la gente viene de estar cansada y aburrida de la mentira”, por lo que le hizo una advertencia: “Que Milei no le pise la cola al león. Los leones son el mundo del trabajo, los trabajadores, y creo que en algún momento va a tener que entender. Con el 1% no alcanza”.

“Necesitamos un candidato que nos enamore, que nos entusiasme para seguir trabajando. Todo lo que estamos dando es justamente para ese trasvasamiento generacional del que hablaba Perón. Tenemos las herramientas para ponerla en funcionamiento y darle la posibilidad a los jóvenes de que tengan un lugar donde puedan expresarse”, consideró.

También propuso que la futura CGT tenga un solo titular: “Vamos a buscar en la Confederación General del Trabajo un nuevo dirigente que sea uno, no tres. Con uno va a alcanzar. Debemos elegir bien y saber el modelo sindical para el Gobierno que tenemos hoy y para lo que va a venir”.

Redrado, por su parte, entregó a los presentes ejemplares de su libro “Argentina federal” y explicó que tiene que ver con “un camino productivo que la Argentina necesita para desarrollar más y mejor empleo, más y mejor producción, más y mejor salario para todos los trabajadores”.

“Aquí hay ideas concretas para el debate de la Argentina a futuro, así que los invito a poder trabajar juntos. Por eso es una base de trabajo y es una contribución también a este partido que nos marca una idea de futuro que pretende ser una convocatoria a la producción, al trabajo, a generar más y mejor empleo para todos los argentinos”, expresó.

En la inauguración también estuvieron presentesCarlos Acuña(estaciones de servicio);Daniel Vila(Carga y Descarga),Roberto Solari(guardavidas),Oscar Rojas(maestranza),Facundo Aveiro(químicos),Maia Volcovinsky(judiciales),Laura Sasprizza(gastronómicos) yMiguel Giménez(APOC), entre otros.