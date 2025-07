Opens in new window

Pullaro no irá al acto del 9 de Julio: “Me llegó la invitación, pero no le presté atención”

En diálogo con La Nación, el gobernador de Santa Fe explicó los motivos de su ausencia.

Maximiliano Pullaro Foto: X @maxipullaro

El presidente Javier Milei encabezará esta noche la vigilia por el 9 de julio en la provincia de Tucumán, con escasa asistencia de los gobernadores, enfrentados con la Nación por la distribución de la coparticipación.

A un año de la firma del Pacto de Mayo en la histórica Casa de Tucumán, que contó con la asistencia de 18 de los 23 mandatarios provinciales, el panorama actual del Gobierno Nacional, que conmemorará el 209 aniversario del Día de la Independencia, es abiertamente más complejo.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe Foto: NA

Uno de los ausentes será Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien está de viaje por Estados Unidos. “Me llegó la invitación, pero no le presté atención”, reveló en un diálogo con el medio argentino La Nación en Washington.

“El año pasado llegué porque se hizo a las 0 horas. Este año no tengo idea a qué hora se hace, pero si hubieran dicho una hora normal, hubiera sido imposible llegar al acto que me toca presidir en la provincia de Santa Fe”, dijo el santafecino. “Si me hubiesen dado los horarios, hubiese estado [en el acto]. Si es a las 0 horas, hubiese ido y me hubiese vuelto en auto”, agregó.

Quiénes asistirán

Si bien aún restan detalles a definir, lo que es seguro es que la foto del libertario rodeado por más de una decena de gobernadores no se replicará. Hasta entonces solo confirmaron asistencia el anfitrión, Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Raúl Jalil, y podría sumarse el chaqueño, Leandro Zdero.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

Asistirán además las vicegobernadoras de Córdoba, Entre Ríos y Salta, Myrian Prunotto, Alicia Aluani, y Antonio Marocco, y aunque el número podría incrementarse con el pasar de las horas, ni de cerca alcanzará la convocatoria que tuvo la edición patria del año anterior.

Los ausentes atribuyen su faltazo a actividades locales o la falta de vuelos directos para visitar Tucumán. Desde el entorno de Claudio Poggi (San Luis) argumentaron que no le dan los tiempos para estar presente en el desfile que se realiza en Villa Mercedes y trasladarse a la provincia en auto, ya que no utiliza avión para viajar.