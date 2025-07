Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Karina Milei anunció el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia

La titular del partido oficialista a nivel nacional celebró la alianza de cara a los comicios del próximo 7 de septiembre. “Le ganaremos al kirchnerismo y lo terminaremos para siempre”, afirmó.

Acuerdo en Provincia entre el PRO y la Libertad Avanza. Foto: NA

Karina Milei anunció la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para competir por la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa en el Hotel Libertador, la titular del partido oficialista a nivel nacional anunció que el acuerdo permitirá dar “la batalla para terminar con el kirchnerismo”.

Junto al presidente del PRO de la provincia, Cristian Ritondo, y al armador libertario, Sebastián Pareja, la secretaria general de la Presidencia sostuvo: “Quiero agradecer la grandeza de todos los que dejaron sus intereses particulares de lado, para unir fuerzas e ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo”.

“El kirchnerismo está atrincherado en la provincia. Ahora va a tener un enemigo más fuerte para combatir. Vamos a dar la batalla para terminarlo porque como venimos diciendo es kirchnerismo o libertad”, planteó secundada por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidenta de La Libertad Avanza, Martín Menem.

La palabra del resto de los participantes

Por su parte, Pareja definió el entendimiento como “un acuerdo distinto, basado en las ideas de la libertad”, sellado por “todos aquellos que defienden al gobierno y a las ideas de la libertad”, que están dispuestos a enfrentar al kirchnerismo en su bastión.

“Hoy venimos a formalizar un trabajo que se viene llevando adelante durante mucho tiempo. Cristian Ritondo y Diego Santilli lo han demostrado en el Congreso Nacional así lo han demostrado durante el año pasado”, afirmó, y completó: “Esto pone el valor un sentimiento común, no hay esfuerzo mayor que hayamos hecho porque este es el camino”.

En la misma línea, aclaró: “No hay lugar para los tibios. Es lugar para la libertad o el kirchnerismo y eso va a depender de todos ustedes”.

Consultado respecto a los porcentajes de que cada una de las fuerzas puede aportar en términos electorales, el titular de LLA bonaerense evitó precisar el diagrama de las listas que -aclaró- discutirán los coordinadores de los distritos y pidió a los ciudadanos de la provincia que participen en la elección. “Le pedimos a la gente que vaya a votar y se manifieste en contra de lo que vive todos los días. Vamos a ofrecerles a los mejores de todos nosotros”, solicitó.

“Los acuerdos son sin condicionamientos. Estamos sentados los que entendimos el camino y el sacrificio que estamos dispuesto a hacer”, planteó Pareja, y especificó: “Aquellos que no están sentados acá seguramente sea porque han intentado plantear cargos, lugares, porcentajes, están equivocados. no es el planteo, la dirección es otra, cambió el viento, sopla en la Argentina la libertad”.

A su turno, Ritondo le agradeció a la menor de los Milei, y reveló que el pacto electoral surgió del pedido de los bonaerenses para que ambas fuerzas compitan detrás de una misma lista. “En nosotros está la esperanza de recuperar una provincia, que para algunos es inviable y para nosotros todo posible. Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país podemos encontrar el equilibrio, la seguridad, el orden, y eso es lo que empezamos a trabajar para la provincia”, prometió.

Asimismo, remarcó además que la creación del Frente La Libertad Avanza generó una alta expectativa electoral, y se encargó de remarcar que el titular del espacio, Mauricio Macri, dio el visto bueno para el cierre del acuerdo.

“Mauricio Macri no solamente está de acuerdo, sino avala que esta mesa es la que representa y se sienta para llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Esto es público, es conocido, es notorio”, aseveró, y afirmó: “Soy el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, aparte soy presidente del bloque, y desde el primer momento dije que mi intención, la intención de nuestro partido y de nuestros intendentes, es ir juntos”.

“Es la consolidación de un trabajo que no empezó hoy, no hace dos días que nos conocemos. Tenemos claro lo que no queremos, nos vamos a poner de acuerdo. Queremos hacer una elección para ganar. Esperamos estar a la altura de lo que el bonaerense espera de nosotros”, concluyó Ritondo.