“Menem, mi hermano, el presidente”: Eduardo Menem presentó su libro, con la presencia de Jorge Castro

El analista internacional y columnista de Canal 26 compartió unas palabras sobre la gestión del expresidente.

Eduardo Menem presentó su libro "Menem, mi hermano, el presidente" en el Senado de la Nación Foto: x.com/joaco_naza

Con la presencia de destacadas figuras de la política nacional, Eduardo Menem presentó su libro “Menem, mi hermano, el presidente” en el Salón Azul del Senado de la Nación.

Jorge Castro y Rodolfo Díaz acompañaron a Menem en el escenario y hablaron en la presentación del libro publicado por Editorial Sudamericana.

“Así como Perón reinsertó a la Argentina en el orden bipolar que surgía del fin de la 2da Guerra Mundial, Menem ubicó al país como un aliado de EE.UU en el mundo unipolar de la post-Guerra Fría, y lo volcó lucidamente y en forma drástica al proceso de globalización de la economía internacional", expuso Castro durante su presentación.

Y siguió: “Al igual que Perón en su momento, Menem percibió a tiempo el cambio de las circunstancias históricas, y la necesidad imperiosa de “cambiar de montura para cabalgar la evolución”.

Libro "Menem, mi hermano, el presidente", de Eduardo Menem Foto: Editorial Sudamericana

“Los diez años de gobierno de Menem estuvieron impregnados de esa búsqueda de la pacificación de los argentinos, patentizado en decisiones muchas veces polémicas, pero siempre contundentes. Un presidente peronista, preso durante cinco años bajo el último régimen militar, dictó el indulto a sus carceleros, se abrazó con el almirante Isaac Rojas, puso el nombre de Jorge Luis Borges al principal salón de la Biblioteca Nacional, repatrió los restos de Juan Manuel Rosas, inauguró un monumento al general Juan José Valle y bautizó con el nombre de Perón a una unidad del Ejército Argentino".

“En este contexto de reinserción internacional de la Argentina cobra especial relevancia su política de integración regional que, a partir de un acuerdo estratégico con Brasil, permitió el surgimiento del MERCOSUR, sellado en el Tratado de Asunción, celebrado en diciembre de 1991, con la participación de Uruguay y Paraguay y la posterior asociación con Chile".