Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Mayra Mendoza anunció su candidatura a Diputada por la Tercera Sección Electoral

La intendenta de Quilmes afirmó que trabajará “en la construcción de una alternativa que vuelva a abrazar a la comunidad buscando soluciones a los problemas de la gente”.

Mayra Mendoza Foto: NA

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció este jueves su candidatura a Diputada por la Tercera Sección Electoral.

En sus redes sociales, Mendoza expresó: “Mientras vemos como, elección tras elección, muchos dejan de ejercer su derecho al voto, nuestra generación tiene que estar a la altura del desafío y volver a convocar, a enamorar, a REPRESENTAR”.

Mayra Mendoza será candidata a Diputada Foto: Instagram @mayrasolmendoza

“Cristina (Kirchner) es nuestra candidata propscripta de la tercera sección electoral, que integra a Quilmes, el municipio que recuperamos en 2019. Hace 5 años, con una gestión militante, venimos demostrando nuestro proyecto de trabajo que mejora y dignifica la vida de nuestros vecinos”, añadió.

Por otro lado, Mayra Mendoza expresó que “hay responsabilidades que asumir”, por lo que pasó a realizar el anuncio: “Quiero contarles, que soy candidata a diputada provincial para representar a los y las vecinas de esta región del conurbano. Nuestro querido conurbano, que tanto está padeciendo el ajuste y el abandono de Javier Milei, donde 8 de cada 10 nuevos desocupados son habitantes de este lugar".

Cristina Kirchner y Mayra Mendoza.

“Poniendo siempre, por delante, el trabajo colectivo como aporte a un proyecto político, volveré a una banca legislativa en un contexto distinto al que me tocó en el año 2011. Aquella era una Argentina que invitaba a soñar en grande, aquella era una Argentina donde los sueños se hicieron realidad efectiva con gobiernos como el de Néstor y Cristina", sumó.

Y cerró: “No hay proyecto local sin proyecto provincial ni nacional. Quilmes no se va a realizar si la provincia y el país no lo hacen. A partir del 10 de diciembre próximo, estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la legislatura provincial, al mismo tiempo, que trabajando en la construcción de una alternativa que vuelva a abrazar a la comunidad buscando soluciones a los problemas de la gente y no de los ‘dirigentes’”.