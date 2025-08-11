Florencio Varela avanza en la construcción de un polo educativo

El mismo contará con un jardín de infantes, así como también escuela primaria y secundaria.

Florencio Varela avanza en la construcción de un polo educativo

La Municipalidad de Florencio Varela, con Andrés Watson a la cabeza, avanza en la construcción de un polo educativo en Ingeniero Allan.

Florencio Varela construye un nuevo polo educativo.

Además, tendrá un espacio deportivo con canchas de fútbol y juegos.

La primera fase de la construcción avanzó con tareas de montaje, encofrado de las vigas en la planta baja e instalación eléctrica.

En una segunda etapa, se estipula el levantamiento de un establecimiento de enseñanza especial.