Florencio Varela avanza en la construcción de un polo educativo
El mismo contará con un jardín de infantes, así como también escuela primaria y secundaria.
La Municipalidad de Florencio Varela, con Andrés Watson a la cabeza, avanza en la construcción de un polo educativo en Ingeniero Allan.
Además, tendrá un espacio deportivo con canchas de fútbol y juegos.
La primera fase de la construcción avanzó con tareas de montaje, encofrado de las vigas en la planta baja e instalación eléctrica.
En una segunda etapa, se estipula el levantamiento de un establecimiento de enseñanza especial.