Andrés Watson y Gabriel Katopodis supervisaron una obra vial en La Capilla Foto: obra

El mandatario varelense -Andrés Watson- junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos -Gabriel Katopodis- monitoreó la última etapa de la intervención en las calles 1631 y 1634, realizada con financiamiento provincial, el tercer viernes de enero.

Tras constatar las labores, el Alcalde remarcó “la ejecución de un trabajo integral: asfaltado, obra pluvial y luminarias LED que impactaron positivamente en la comunidad por el acceso a la Secundaria Nº15, el Centro de Atención Primaria de la Salud y la base SAME de la zona”. “Un nuevo proyecto que fue posible a través de la articulación permanente con la gestión de Axel Kicillof”, sentenció.

El integrante en el gabinete bonaerense puntualizó en “la convicción del Intendente, en conjunto con el Gobernador: potenciar la infraestructura del distrito, a pesar de las dificultades ocasionadas por un contexto económico difícil, con la misión de elevar el bienestar general de la población en los distintos barrios”.

Ester Moreno -vicedirectora de la escuela- reconoció: “Las tareas fueron clave para asegurar la concurrencia de alumnos, alumnas, plantel docente, auxiliares”. “Los días lluviosos perjudicaban a todos. Ahora, eso cambió”, afirmó.

Nelson Banegas, frentista, celebró “una inversión importante que benefició a la ciudadanía con el hormigonado y la colocación de cañerías”. “Mejoró la calidad de vida en la región”, aseveró.

Estuvieron Diego Trejo - secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana- y Noelia Piñeiro -subsecretaria de Prensa y Comunicación -.