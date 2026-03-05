Andrés Watson anunció la normalización del servicio de las líneas locales. Foto: Prensa Municipio

Andrés Watson oficializó el traspaso de los trabajadores de las líneas comunales a las flamantes compañías y la reanudación de los recorridos, tras el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con el equipo del mismo, autoridades de empresas involucradas y representantes de la Unión de Tranviarios Automotor.

“Las firmas ‘Micro Ómnibus Primera Junta S.A.’, ‘Micro Ómnibus La Colorada S.A.’ y ‘San Vicente S.A.’ definieron la absorción de 299 trabajadores de ‘Transportes San Juan Bautista S.A.’, con la continuidad de sus fuentes laborales asegurada, además de su categoría y antigüedad”, afirmó el Intendente de Florencio Varela.

El Alcalde recordó la situación de “incumplimiento de horarios, falta de pago al personal y abstención de tareas”. “Por ese motivo, declaré el Estado de Emergencia en la prestación de traslado de pasajeros, así como la quita de la concesión”, relató.

A su vez, remarcó “la labor articulada con el gobernador Axel Kicillof, con los ministros bonaerenses Martín Marinucci -Transporte- y Walter Correa -Trabajo- a fin de concretar el compromiso que asumí desde un primer momento: garantizar un correcto servicio para las y los varelenses, pero también proteger los puestos de empleo”.

Frente a la estación férrea de Florencio Varela, María Ester Domínguez esperaba el 512 para ir a La Sirena. La vecina de San Nicolás estaba “contenta con los nuevos vehículos adquiridos”. “Antes era una lucha diaria viajar, teníamos que esperar una hora y no pasaban”, compartió.

En la misma parada aguardaba Adela Ayala. La frentista oriunda de El Molino reconoció “una gran mejoría. Siempre utilicé los colectivos para ir al médico, hacer trámites o comprar, y perdía demasiado tiempo porque no frenaban. Esto fue un alivio”.

Luego de bajar del 503 para emprender su camino a la Facultad de Periodismo de La Plata, Bruno Moya aseguró: “La gente necesitaba este cambio en el partido”. El joven de Pico de Oro celebró la adjudicación “a entidades capaces de un buen funcionamiento en su tarea”.