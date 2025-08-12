Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió que se suspenda la ejecución de sus bienes

A un día de que venza el plazo para que los condenados depositen el dinero, la ex mandataria solicitó a la Justicia que revea la medida que dictaminó el Tribunal.

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su casa, observando a los militantes que salieron a respaldarla. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta

Cristina Kirchner se negó a pagar el decomiso en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, y busca frenar ante la Cámara de Casación las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a su patrimonio y el de su familia.

La ex mandataria le reclamó a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal, a horas de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito, y por el que hasta ahora no recibió ningún pago.

Cristina Kirchner sigue con arresto domiciliario Foto: NA

El TOF 2 determinó que, este miércoles a las 09:30, los condenados depositaran un total de 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- como una de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública.

Para la actualización del monto, utilizaron el IPC del INDEC en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.

Casa de Cristina Kirchner en El Calafate

La causa Vialidad concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la ex mandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.