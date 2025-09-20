A 100 días de la condena por Vialidad, la militancia se moviliza a San José 1111 en apoyo a Cristina Kirchner

La concentración en Constitución apunta a denunciar la condena judicial y consolidar la unidad del peronismo. Se espera a las 15.

Cristina Kirchner. Foto: NA

La militancia se moviliza este sábado a las 15 en apoyo a Cristina Kirchner a su domicilio, en San José 1111, para respaldarla con motivo de cumplirse 100 días desde la condena por la causa Vialidad.

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional ‘Argentina con Cristina’, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”, expresaron desde el kirchnerismo.

Cristina Kichner en su casa junto a la militancia. Foto: X

Además, para el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre, y a nueve días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”.

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.