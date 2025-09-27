Caso Vialidad: la Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar 22.300 millones de pesos por la demanda civil
La Justicia determinó la caducidad de la demanda civil por la Causa Vialidad iniciada por el Estado contra Cristina Kirchner en 2018 y confirmó que no deberá pagar 22.300 millones de pesos.
Se trata de una causa civil que tramitó en paralelo a la penal, por la cual la ex presidenta cumple en su casa una pena a 6 años de prisión.
Este expediente se inició en 2018 con la demanda promovida durante el gobierno de Mauricio Macri, con la cual buscaba un resarcimiento económico por los daños y perjuicios causados al patrimonio del Estado.
La Sala III confirmó la caducidad con el voto de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi. En disidencia votó la jueza Florencia Nallar.
“La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023″, dijeron los magistrados.