Caso Vialidad: la Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar 22.300 millones de pesos por la demanda civil

Lo confirmó la Sala III Cámara Civil y Comercial. Se trata de una causa civil que tramitó en paralelo a la penal, por la cual la ex presidenta cumple una pena a 6 años de prisión.

Cristina Kirchner. Foto: NA

Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez

La Justicia determinó la caducidad de la demanda civil por la Causa Vialidad iniciada por el Estado contra Cristina Kirchner en 2018 y confirmó que no deberá pagar 22.300 millones de pesos.

Se trata de una causa civil que tramitó en paralelo a la penal, por la cual la ex presidenta cumple en su casa una pena a 6 años de prisión.

Este expediente se inició en 2018 con la demanda promovida durante el gobierno de Mauricio Macri, con la cual buscaba un resarcimiento económico por los daños y perjuicios causados al patrimonio del Estado.

La Sala III confirmó la caducidad con el voto de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi. En disidencia votó la jueza Florencia Nallar.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

“La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023″, dijeron los magistrados.