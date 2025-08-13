Florencio Varela: avanza la obra del Centro de Atención Primaria de la Salud en La Esmeralda

El nuevo CAPS con atención de emergencia se encuentra en av. Novak entre Lambardi y Lieja.

Andrés Watson verificó la obra en progreso del Centro de Atención Primaria de la Salud en La Esmeralda Foto: Prensa

El municipio de Florencio Varela avanza con la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en La Esmeralda.

El nuevo CAPS se encuentra en av. Novak entre Lambardi y Lieja y contará con Consultorios generales, Consultorio para ginecología y odontología, Enfermería, Vacunatorio, Farmacia, Shock room, Sala de estar, SUM, Administración, Sanitarios y sala de médicos.

En uno de sus recorridos por la obra, el intendente Andrés Watson destacó “el aumento en las dimensiones respecto al inmueble anterior” que implicarán las obras una vez terminadas.

En sus propias palabras, el lugar superará a más del 100% respecto a sus dimensiones previas: “Pasó de 200 a 480 m2”, afirmó el intendente.