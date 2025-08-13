Guillermo Francos de cara a las elecciones del 26 de octubre: “No voy a ser candidato a senador”

“Si me lo pidieran, diría que no”, agregó el jefe de Gabinete, quien aprovechó para criticar a Cristina Kirchner.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto: Instagram @guillermo.francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la posibilidad de competir en listas electorales como candidato para La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre, al tiempo que destacó que el espacio del cual él forma parte “sorprenderá” en los sufragios por la composición de la Legislatura bonaerense.

“No voy a ser candidato a senador. Primero, nadie me dijo nada y aunque me lo dijeran, no lo sería”, destacó Francos.

Guillermo Francos. Foto: NA/Juan Vargas.

Y agregó: “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tanta cosa que hacer como jefe de Gabinete”.

Guillermo Francos: “Vamos a sorprender con los resultados en la Provincia”

El jefe de ministros expresó su confianza en que el presidente Javier Milei no solicitará su inclusión en las listas. Aunque evitó hacer pronósticos sobre el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, aseguró que La Libertad Avanza “sorprenderá” con los resultados.

“Vamos a sorprender con los números en la provincia de Buenos Aires. Sin decir si vamos a ganar o a perder”, aseguró.

En esa misma línea de razonamiento adelantó que los representantes del peronismo no adelantarán a las fuerzas comandadas por Milei. Empero, advirtió que en provincia de Buenos Aires el kirchnerismo “tiene una gran organización montada”.

“Paliza no va a haber. El kirchnerismo tiene una gran organización montada sobre el Estado municipal que ha hecho pelota La Matanza y lo utilizan”, lanzó Francos.

“Así y todo me parece que en la elección en La Matanza le vamos a dar una sorpresa”, agregó.

Finalmente, desestimó las críticas de Cristina Kirchner hacia el Gobierno nacional, a quien calificó de “desubicada”, y solicitó que la Justicia le restrinja el uso de sus redes sociales.

Guillermo Francos. Foto: NA.

“Me llama la atención que con total impunidad, una reclusa, tenga la posibilidad de hacer comentarios públicos de esta características”, esgrimió.

“Si fuera el juez que tiene que hacer cumplir esta condena intervendría. Debería impedirle las comunicaciones. Está prohibido”, subrayó Francos.

En ese sentido, concluyó: “No lo digo como jefe de Gabinete sino como ciudadano, no está bien, la gente piensa que no está bien que CFK hable como una persona común cuando está cumpliendo una condena de prisión”.