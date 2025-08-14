Javier Milei en La Plata: inicio de campaña de cara a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires

El presidente encabeza el acto junto a sus diputados de cara a los comicios bonaerenses de medio término. Seguilo en la nota.

Javier Milei, presidente Foto: NA

Javier Milei inicia la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con un acto en el Club Atenas de La Plata.

La actividad se desarrolla en la Octava Sección, que pone en juego seis diputados y que lleva al hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, como cabeza de lista de LLA.

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, coordinó el cierre de listas bonaerenses del frente electoral de los libertarios con el PRO para los comicios del 7 de septiembre. Foto: NA.

La lista de presentes incluye a los representantes que suenan para integrar las nóminas de los comicios nacionales, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado libertario José Luis Espert.

También formarán parte del acto el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios, y el diputado Diego Santilli, otro de los podría integrar las listas en octubre.

Javier Milei en La Matanza Foto: La Libertad Avanza

Se trata de la segunda aparición de Milei en la Provincia luego de que el pasado jueves se mostrara en Villa Celina, junto a los candidatos para protagonizar la foto de presentación de sus representantes.