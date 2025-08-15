La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes

La expresidenta le había reclamado a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

La Justicia rechazó este jueves el recurso de nulidad presentado por Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes.

La exmandataria se negó a pagar el decomiso en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, y buscaba frenar ante la Cámara de Casación las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a su patrimonio y el de su familia.

Cristina Kirchner en el balcón de su casa de Constitución. Foto: NA/DAMIAN DOPACIO

Cristina le reclamó a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal antes de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito.

En el fallo reciente, le concedieron el recurso de Casación para que el tribunal resuelva si es el índice para actualizar el monto a devolver es correcto.

La exmandataria había argumentado que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.