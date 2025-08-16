Elecciones legislativas: Alejandro Fargosi será el primer candidato a diputado por la Libertad Avanza en la Ciudad

El abogado y ex Consejero de la Magistratura encabezará la lista porteña del oficialismo nacional. Los comicios de medio término se realizarán el próximo 26 de octubre.

Alejandro Fargosi. Foto: X

Alejandro Fargosi fue confirmado como primer candidato a diputados por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos de cara las elecciones legislativas 2025.

El abogado y ex Consejero de la Magistratura fue elegido por el equipo electoral del oficialismo a nivel nacional luego de varios nombres en carpeta.

¿Quién es el candidato de LLA?

Abogado de 70 años, Alejandro Fargosi se recibió a los 21 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En 2010, fue elegido por el 60% de los votos de los abogados de la Capital Federal, para representarlos en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina

Cercano a Patricia Bullrich, el letrado se suma a las filas de La Libertad Avanza y será representante en el Congreso por la Ciudad.