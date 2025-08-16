Florencio Varela: Andrés Watson supervisó el recambio de luminarias en Villa del Plata

El intendente recorrió las obra en la plaza ubicada sobre calle Caseros y Luis Braille. La buena recepción de los vecinos ante las obras.

Andrés Watson supervisó recambio de luminarias en Florencio Varela. Foto: Prensa

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, dialogó con vecinos y vecinas de Villa del Plata tras supervisar el recambio de luminarias en la región, en la plaza ubicada sobre calle Caseros y Luis Braille.

El Alcalde repasó “una intervención que completó el parque lumínico de la localidad: una de las más grandes del distrito con 27 barrios”. Adelantó “la inminente culminación de las tareas en Las Margaritas y el avance simultáneo tanto en Pico de Oro como en Las Malvinas”.

Andrés Watson supervisó el recambio de luminarias en Florencio Varela. Video: Prensa.

“Frente a la retirada absoluta del gobierno nacional ante las necesidades del pueblo, en Florencio Varela y en la Provincia de Buenos Aires, hubo un Estado comprometido en sostener una inversión imprescindible para el bienestar de la ciudadanía”, aseguró el Mandatario Comunal.

Como frentista y comerciante en los alrededores, Cintia reparó en un accionar “muy necesario, estaba muy oscura la zona”. “Para los negocios, las luces nuevas ayudaron un montón a trabajar más, con circulación de gente hasta tarde”, manifestó.

Residente por más de 70 años en las inmediaciones, Delia expresó: “Estuvimos muy contentos por todas las mejoras. También asfaltaron la calle de casa, que lo esperábamos hacía mucho tiempo”.

Respecto a la renovación de focos, valoró “la posibilidad de ver a tres cuadras de distancia por la potencia de la iluminación”.

Los trabajos contemplaron la instalación de 883 lámparas y fueron superados los 27.790 artefactos colocados en el partido.

Estuvo el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana -Diego Trejo- junto a la subsecretaria de Prensa y Comunicación -Noelia Piñeiro-.