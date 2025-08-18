Diego Guelar será candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé

Este domingo venció el plazo para presentar las nóminas de cara a los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

Comenzó la carrera electoral hacia octubre. Este domingo 17 de agosto venció el plazo para presentar las nóminas de cara a los comicios legislativos donde los ciudadanos argentinos deberán elegir a 127 diputados nacionales correspondientes a las provincias y Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elegir a 24 senadores.

De cara a los comicios del 26 de octubre se confirmó la candidatura del ex diplomático Diego Guelar que competirá como senador por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé.

“NACIONALISMO y LIBERALISMO al Palo !!!! Dejemos atrás la GRIETA y construyamos la UNIDAD NACIONAL con un solo COLOR :CELESTE y BLANCO”, expresó en su cuenta de la red social X.

Estos comicios tendrán una novedad ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos.

Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.