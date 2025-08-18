Florencio Varela avanza con la ampliación del cementerio municipal

El intendente Andrés Watson señaló que se busca “multiplicar nichos, parcelas, construir salones velatorios internos, un osario general, un crematorio y otros servicios y espacios”.

Florencio Varela avanza con la ampliación del cementerio municipal. Foto: Captura

Florencio Varela continúa a paso firme con las obras para ampliar el cementerio municipal.

“Con la adquisición de 18 hectáreas que se suman a las 14 existentes, a partir del financiamiento propio ya completamos la construcción de calles internas, reparaciones generales y vamos a multiplicar nichos, parcelas, construir salones velatorios internos, un osario general, un crematorio y otros servicios y espacios”, indicó el intendente, Andrés Watson.

El jefe comunal firmó el mes pasado la escrituración de las 18 hectáreas adquiridas por el Ejecutivo local junto a representantes de la Escribanía General de la Gobernación bonaerense.

Watson definió a la expansión del predio “una solución a una demanda histórica, manifestada públicamente por los vecinos y las vecinas de Florencio Varela respecto a las características del lugar”.

Estuvieron presentes el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo; la responsable de la cartera de Hacienda, Gisella Primus, y la secretaria de Coordinación Técnica Jurídica, Andrea Padial.