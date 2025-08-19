Gastón Granados destacó que “Ezeiza es el municipio más seguro” de Buenos Aires

El intendente de Ezeiza advirtió la importancia de las elecciones del 7 de septiembre, donde Ezequiel Díaz será el candidato a primer concejal en el distrito.

Gastón Granados en la inauguración de Sede del Comando de Patrullas Ezeiza

Gastón Granados destacó a través de un video que “Ezeiza es el municipio más seguro de la provincia de Buenos Aires”. El intendente destacó los logros obtenidos en materia de seguridad, por lo que hizo un llamado especial de cara a las elecciones del domingo 7 de septiembre.

“Desde que asumimos, no dejamos de invertir en patrulleros, cámaras y prevención”, destacó. Sin embargo, alertó acerca de lo que está en juego en los próximos comicios legislativos en Buenos Aires: “Desde el Gobierno nacional, no quieren que tengamos más fondos para poder traer soluciones como estas. No podemos permitirlo”.

Ezeiza, el municipio más seguro.

“El próximo 7 de septiembre defendamos la tranquilidad que tanto nos costó construir. Defendamos la tranquilidad con la que vivimos en Ezeiza”, destacó el intendente en un video que tiene también a Ezequiel Díaz, 1er Concejal de Ezeiza en la lista de Fuerza Patria, en el marco de la tercera sección electoral.

Kicillof y Magario, presentes en la presentación de 15 nuevos patrulleros en Ezeiza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente Gastón Granados, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Javier Alonso y el candidato a primer concejal Ezequiel Díaz, presentaron 15 nuevos patrulleros de última generación para reforzar la seguridad en el distrito.

Kicillof y Granados presentaron 15 patrulleros e inauguraron la puesta en valor del acceso a Carlos Spegazzini. Foto: x @magariovero

Además, inauguraron la plaza Juan Manuel de Rosas y el nuevo acceso integral a Carlos Spegazzini, una obra clave para la conectividad y el desarrollo urbano de la zona.

Los trabajos incluyeron la repavimentación de la Ruta 205 en el acceso a la estación y el centro de Spegazzini (250 metros lineales); nuevas bocacalles de hormigón, mejorando el acceso a la zona comercial e industrial; la remodelación total de la Plaza Juan Manuel de Rosas, con nueva iluminación, juegos infantiles, veredas, equipamiento urbano y forestación; y una nueva semaforización sobre la Ruta 205, optimizando la seguridad vial.

El intendente Gastón Granados agradeció el apoyo provincial y remarcó: “Los nuevos patrulleros y la obra integral en Carlos Spegazzini demuestran una vez el compromiso de esta gestión, que trabaja todos los días para brindar mejor calidad de vida a sus vecinos. Estamos cumpliendo con un distrito que sigue transformándose.”